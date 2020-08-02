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Ardahan Valisi’nden bayram denetimi

ARDAHAN HABERLERİ  | 02.08.2020 18:57 | Son Güncelleme

Ardahan İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bayramda trafik kazaları yaşanmaması için sürücüleri denetledi.Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kurban bayramı yoğunluğuna bağlı olarak kara yollarında oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve araç güvenliği konusunda denetimde bulunmak üzere polis ve jandarma uygulama noktasına giderek, ekiplerle birlikte trafik uygulaması yaptı.İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Yavuz Köse ile birlikte katıldığı uygulamada ekiplerle birlikte araçları durduran Vali Öner, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, hız sınırı ihlali yapmamaları, uykusuz araç kullanmamaları ve cep telefonuyla meşgul olmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Ardahan İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bayramda trafik kazaları yaşanmaması için sürücüleri denetledi.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kurban bayramı yoğunluğuna bağlı olarak kara yollarında oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve araç güvenliği konusunda denetimde bulunmak üzere polis ve jandarma uygulama noktasına giderek, ekiplerle birlikte trafik uygulaması yaptı.
İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Yavuz Köse ile birlikte katıldığı uygulamada ekiplerle birlikte araçları durduran Vali Öner, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, hız sınırı ihlali yapmamaları, uykusuz araç kullanmamaları ve cep telefonuyla meşgul olmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Vali Öner, "Sloganımız, ’trafik kurallarına uyalım ki bayramda ağzımızın tadı bozulmasın’ şeklindeydi. özellikle hız limitlerine uyulması, şerit ihlali yapılmaması, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması ve emniyet kemeri takılması gibi hususları vatandaşımıza hatırlattık. Vatandaşımızda genel manada kurallara uyduklarını gördüm. Tek gayemiz bayramları huzur içinde geçirmektir. Vatandaşımızla birlikte bu günümüzü en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

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