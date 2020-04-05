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Ardahan ve çevresinde maske sorunu kalmayacak

ARDAHAN HABERLERİ  | 05.04.2020 10:10 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında maske kullanımı artmaya başlayınca stoklarda sorunlar yaşandı.Ardahan Belediyesi öncülüğünde kurulan atölyede ise maske sıkıntısı yaşanmaması için atölyede maske üretimi için start verdi.2 Nisan itibariyle iş başı yapan atölyede 1 işçi günde ortalama bin adet üretim yapabiliyor.Atölyede hijyen ve sosyal mesafe kuralarına uygun üretim yapılıyor.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında maske kullanımı artmaya başlayınca stoklarda sorunlar yaşandı.
Ardahan Belediyesi öncülüğünde kurulan atölyede ise maske sıkıntısı yaşanmaması için atölyede maske üretimi için start verdi.
2 Nisan itibariyle iş başı yapan atölyede 1 işçi günde ortalama bin adet üretim yapabiliyor.
Atölyede hijyen ve sosyal mesafe kuralarına uygun üretim yapılıyor. Maskeler başta hastanede çalışan sağlık çalışanları olmak üzere kurumlara ve halka ücretsiz olarak verilecek.
Atölyede çalışan kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı Faruk Demir: ‘’Değerli hemşehrilerim salgınla birlikte biliyorsunuz sağlık çalışanlarımızın dahi maske sıkıntısı çektiğine dair haberler çıktı. Yeni gelen makinelerimiz ile birlikte üretime başladık. Gerekirse Doğu Anadolu’nu tamamına göndereceğiz. Hedefimiz 200 bin adet maske üretmek.’’ dedi.

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