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Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan bazı yollar yeniden açıldı

25.12.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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Ardahan ve Kars'ta kapalı bulunan bazı kara yolları karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Ardahan'da etkisini sürdüren kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Gün içinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan ve kenti Türkgözü Gümrük Kapısı'na bağlayan Türkgözü-Posof-Damal ve Ardahan-Çıldır kara yolllarında ekipler karla mücadele çalışması yaptı.

Karla mücadelenin ardından her iki yol araç trafiğine yeniden açıldı.

Karayolları ekipleri, il genelinde kar ve tipinin etkisini sürdürdüğünü belirterek, sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

KARS

Olumsuz hava koşulları ve zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapatılan Kars-Digor kara yolu ulaşıma açıldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Digor kara yolunda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla yolda yeniden trafik akışı sağlandı.

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