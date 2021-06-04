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Ardahan ve Kars'ta kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi

04.06.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan ve Kars'ta kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi

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ARDAHAN/KARS (AA) - Ardahan ve Kars'ta bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle camilerde yağmur duası yapıldı.

Ardahan İl Müftülüğü organizasyonuyla cuma namazı öncesi kent genelindeki tüm camilerde dua edildi.

Başta Serhat Ulu Cami olmak üzere tüm camilere gelen cemaat cuma namazı öncesi ellerini açarak yağmur yağması için dua etti.

Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, AA muhabirine, bu yıl beklenen yağışların olmadığını belirterek, "Bugün cuma namazı öncesi tüm camilerimizde yağmur duası yaptık. Allah dualarımız kabul etsin." dedi.

- Kars

Kars'ta da bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle İl Müftülüğü organizasyonuyla cuma namazı öncesi kent genelindeki camilerde dua edildi.

Merkezi ses sistemiyle tüm camilere ulaştırılan yağmur duasına, vatandaşlar da katılarak Allah'tan "rahmet" diledi.

Cuma namazı için hem camide hem de avlusundaki cemaat duaya eşlik etti.

Kars Müftüsü Yusuf Eviş, bölgedeki birçok ilde yağmur yağmaması nedeniyle kuraklığın yaşandığını ifade ederek, "Bugün cuma namazında bir araya gelerek yağmur duası yaptık. İnşallah Allah bizlerden rahmetini esirgemez, kısa zamanda yağmur yağar ve insanlar kuraklık sıkıntısından kurtulur." diye konuştu.

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