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Ardahan ve Kars'ta ramazanın ilk cumasında ibadetler evlerde eda edildi

ARDAHAN HABERLERİ  | 24.04.2020 13:45 | Son Güncelleme

Ardahan ve Kars'ta ramazanın ilk cumasında ibadetler evlerde eda edildi

ARDAHAN/KARS (AA) - Ardahan ve Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olması nedeniyle vatandaşlar, cuma niyetine yapması gereken ibadetlerini evlerinde eda etti.

Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında camilerin cuma namazı vaktinde kapalı olduğunu söyledi.

Ramazanın ilk cumasında da ibadetlerin evde eda edildiğini belirten Pehlivan, "Tedbir amaçlı, vakit namazlarında açık olan camilerimiz, cuma namazlarında kapalı tutuluyor. Bu uygulama bugün için de geçerli oldu." dedi.

Pehlivan, ibadetlerinde salgının kısa sürede son bulması için dua ettiklerini dile getirdi.

- Kars

Kars'ta da vatandaşların mübarek gün ve gecelerde ilgi gösterdiği tarihi Fethiye Camisi ile Evliya Camisi, ramazanın ilk cumasını sessiz geçirdi.

Kentte ezan okunduktan sonra cami hoparlöründen koronavirüs salgının atlatılması için dua edildi.

Ayrıca ramazanın önemi konusunda hoparlörlerden kısa vaaz verildi.

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Ardahan Camiler eda etti Ramazan vatandaş

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