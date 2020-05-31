Ardahan Yeşilay Şube Başkanı Baydar: "Korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalışıyoruz"

Ardahan Yeşilay Şube Başkanı Özbay Baydar, korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştıklarını söyledi.

Baydar, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kurumun ’O nefes sana lazım olacak’ sloganıyla film hazırlayarak herkesi sigarasız bir yaşama davet ettiğini belirtti. Yeşilay olarak 100 yıldır olduğu gibi korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştıklarını ifade eden Baydar, ’’Şimdi normalleşmenin başladığı bu dönemde de tütünden uzak durmanın çok önemli olduğunu vurguluyor ve yeni kampanyamızla ’O nefes sana lazım olacak’ diyoruz. TÜİK’in Türkiye Sağlık raporuna göre hala 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5’i her gün tütün mamulü kullanıyor. Biz Yeşilay olarak bu bireylere sigarayı bırakabileceklerini hatırlatmak istiyoruz ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyoruz’’ dedi.

Sağlık Bakanlığı ile birlikte "Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma" kampanyası başlatan kurumun yeşil dedektör uygulaması ile dumansız hava sahasına katkı sağladığını söyleyen Baydar, ’Sigarayı bırakmanın tam zamanı’ kampanyasıyla korona virüs döneminde sigarayı bırakmak isteyenlere uzaktan destek sağlayan Yeşilay’ın salgın döneminde Danışmanlık Merkezine gelen 10 bini aşkın çağrıya yanıt verdiğini kaydetti.

