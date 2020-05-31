YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan Yeşilay Şube Başkanı Baydar: "Korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalışıyoruz"

Ardahan Yeşilay Şube Başkanı Baydar: "Korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalışıyoruz"

ARDAHAN HABERLERİ  | 31.05.2020 13:28 | Son Güncelleme

Ardahan Yeşilay Şube Başkanı Özbay Baydar, korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştıklarını söyledi.Baydar, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kurumun ’O nefes sana lazım olacak’ sloganıyla film hazırlayarak herkesi sigarasız bir yaşama davet ettiğini belirtti.

Ardahan Yeşilay Şube Başkanı Baydar: "Korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalışıyoruz"

Ardahan Yeşilay Şube Başkanı Özbay Baydar, korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştıklarını söyledi.
Baydar, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kurumun ’O nefes sana lazım olacak’ sloganıyla film hazırlayarak herkesi sigarasız bir yaşama davet ettiğini belirtti. Yeşilay olarak 100 yıldır olduğu gibi korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştıklarını ifade eden Baydar, ’’Şimdi normalleşmenin başladığı bu dönemde de tütünden uzak durmanın çok önemli olduğunu vurguluyor ve yeni kampanyamızla ’O nefes sana lazım olacak’ diyoruz. TÜİK’in Türkiye Sağlık raporuna göre hala 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5’i her gün tütün mamulü kullanıyor. Biz Yeşilay olarak bu bireylere sigarayı bırakabileceklerini hatırlatmak istiyoruz ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyoruz’’ dedi.
Sağlık Bakanlığı ile birlikte "Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma" kampanyası başlatan kurumun yeşil dedektör uygulaması ile dumansız hava sahasına katkı sağladığını söyleyen Baydar, ’Sigarayı bırakmanın tam zamanı’ kampanyasıyla korona virüs döneminde sigarayı bırakmak isteyenlere uzaktan destek sağlayan Yeşilay’ın salgın döneminde Danışmanlık Merkezine gelen 10 bini aşkın çağrıya yanıt verdiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarıBilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Ardahan Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
02:37
Sabah
04:32
Öğle
12:12
İkindi
16:11
Akşam
19:41
Yatsı
21:28

Ardahan Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Şifa Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ardahan'da balkona konan ebabil, bakımının ardından doğaya salındı

Ardahan'da balkona konan ebabil, bakımının ardından doğaya salındı

KDV ve KDV tevkifatı nedir?

KDV ve KDV tevkifatı nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.