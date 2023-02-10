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Ardahan'a getirilen depremzedeler üniversitenin sosyal tesislerine yerleştirildi

10.02.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 aile, Ardahan Üniversitesi Sosyal Tesisleri'ne yerleştirildi.

Depremzedeleri tesiste ziyaret eden Vali Hüseyin Öner, asrın felaketinin yaşandığını, devlet olarak yaraların sarılması için seferber olduklarını söyledi.

Acıları derinden yaşadıklarını ifade eden Öner, "Depremin olduğu an itibarıyla devletimiz vatandaşı için seferber oldu. Bize düşen her ne varsa yapılıyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Öner, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Malatyalı Mehmet Hamamcı da çok büyük bir felaket yaşadıklarına işaret ederek, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

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