Ardahan’a mini tatil köyü yapılacak

“Kültür, Doğa, Turizm Üçgeninde Yaşam Vadisi” projesi ile başvuran ve projesi destek almaya hak kazanan Ardahan Belediyesi ile Ajans arasında sözleşme imzalandı.

Ardahan’ın turizmine önemli katkı sunması amacıyla hazırlanan projenin sözleşmesini Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir imzaladı. Proje kapsamında kent merkezinde 10 adet turistik bungalov ev ile restoran yapılacak.

Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan da ilk “Mini Tatil Köyü” projesini hayata geçirdiklerini belirterek, “Ardahan-Kars- Iğdır ve Ağrı illerimizde bugüne kadar desteklediği projeler için 4 il, ilçeler ve özel sektörümüz adına, Başta; Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, Hükümetlerimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız SERKA Yönetim Kurulumuz ve SERKA Genel Sekreterimiz Dr. İbrahim Taşdemir ve SERKA uzman ve emekçi çalışanları, bu eseri ve bugüne kadar sayısız projeyi hazırlayıp hayata geçiren, Ardahan Belediyesi Proje Müdürü Seçil Yavuz Avşar, Rukiye Keser ve Eylem Acar (uzmanlarımıza) Ardahan, Belediyemiz, Hemşerilerim ve Şahsım adına binlerce teşekkür ederim. Serhat Şehri Ardahan’ımıza Hayırlı ve uğurlu olsun ”dedi.



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