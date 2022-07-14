Ardahan'da 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için program düzenlendi

Ardahan Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenledi.

Kura Nehri kıyısında bir lokantada düzenlenen programa, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve diğer yetkililer katıldı.

Vali Öner, yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aziz milletin, devletinin ve milletinin bekası söz konusu olduğunda her zaman bir ve beraber olmayı bildiğini vurgulayan Öner, Malazgirt'te, Çanakkale'de olduğu gibi tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını belirtti.

Vali Öner, şunları kaydetti:

"Günümüze geldiğimizde ise 15 Temmuz alçaklığına karşı duran, kendisini tankların önüne siper eden, havadaki uçağa kafa tutan ruh, aynı ruhtur. Bu ruhu kutsal bilen milletimiz, 15 Temmuz gecesi, hainlere karşı tekrar dirilmiş ve tüm dünyaya meydan okumuştur. Milletimizin kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz'u her yıl olduğu gibi bundan sonra ki yıllarda da hangi koşulda olursa olsun diri tutacağız, unutmayacağız ve gelecek nesillerimize en iyi şekilde anlatacağız."

Vali Öner ve diğer yetkililer, programda şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.



