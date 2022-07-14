YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için program düzenlendi

Ardahan'da 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için program düzenlendi

14.07.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için program düzenlendi

Ardahan'da 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için program düzenlendi

Ardahan Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenledi.

Kura Nehri kıyısında bir lokantada düzenlenen programa, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve diğer yetkililer katıldı.

Vali Öner, yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aziz milletin, devletinin ve milletinin bekası söz konusu olduğunda her zaman bir ve beraber olmayı bildiğini vurgulayan Öner, Malazgirt'te, Çanakkale'de olduğu gibi tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını belirtti.

Vali Öner, şunları kaydetti:

"Günümüze geldiğimizde ise 15 Temmuz alçaklığına karşı duran, kendisini tankların önüne siper eden, havadaki uçağa kafa tutan ruh, aynı ruhtur. Bu ruhu kutsal bilen milletimiz, 15 Temmuz gecesi, hainlere karşı tekrar dirilmiş ve tüm dünyaya meydan okumuştur. Milletimizin kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz'u her yıl olduğu gibi bundan sonra ki yıllarda da hangi koşulda olursa olsun diri tutacağız, unutmayacağız ve gelecek nesillerimize en iyi şekilde anlatacağız."

Vali Öner ve diğer yetkililer, programda şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Ardahan'da 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için program düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ardahan'da kanyonun zirvesindeki "Şeytan Kalesi" tatilde ziyaretçilerini ağırlıyorArdahan'da kanyonun zirvesindeki "Şeytan Kalesi" tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor
Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyorÇeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Trakya'da ayçiçeği zararlısı "çayır tırtılı" zararlısına karşı mücadele yürütülüyorTrakya'da ayçiçeği zararlısı "çayır tırtılı" zararlısına karşı mücadele yürütülüyor
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Ardahan yemek

Ardahan Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
02:47
Sabah
04:42
Öğle
12:20
İkindi
16:19
Akşam
19:49
Yatsı
21:35
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yürek burkan görüntüler! Biyolojik oğlu olmadığını anlayınca...

Yürek burkan görüntüler! Biyolojik oğlu olmadığını anlayınca...

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.