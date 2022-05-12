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Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

12.05.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskidemirkapı köyü kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta, yurda kaçak yollardan giren 2 Afganistan uyruklunun bulunduğu belirlendi.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Araç sürücüsü F.Y. hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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