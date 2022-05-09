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Ardahan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

09.05.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'da yurda yasa dışı girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Merkeze bağlı Otbiçen köyü bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobili durdurdu.

Araçta, yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Araç sürücüsü G.İ. hakkında işlem başlatıldı.

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