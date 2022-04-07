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Ardahan'da aç kurtlar ve bozayı kent merkezine indi

07.04.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da aç kurtlar ve bozayı kent merkezine indi

Ardahan'da aç kalan 2 kurt ile bozayı kent merkezinde yiyecek aradı.

Kentte nisan ayına rağmen arazilerin büyük çoğunluğunun karla kaplı olması dolayısıyla yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) kampüsü yakınlarına kadar gelen 2 kurt, çevrede yiyecek aradı.

Kurtlar, ARÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özkan Karadavut tarafından görüntülendi.

Ayrıca Göle ilçe merkezine de gece saatlerinde inen bir bozayı TOKİ mevkisinde yiyecek aradı.

Ayı köpeklerin saldırısıyla bölgeden uzaklaştı.

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