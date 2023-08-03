Ardahan’da bal festivali hazırlıkları devam ediyor

Kamuda tasarruf ve orman yangınları dolayısıyla yayınlanan genelgeler kapsamında bu yıl da Ardahan Kalesi’nde yapılması kararlaştırılan Ulusal Kültür ve Bal Festivali için başlayan hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri, vatandaşlar ve esnafın rahat bir şekilde festival alanında yerlerini alıp, eğlenceleri takip edebilmesi için çevre temizliğinin yanı sıra çok sayıda stant oluşturuyor.

Ekipler, festival günü hiçbir sorun yaşanmaması adına tüm detayları göz önünde bulundurarak titizlikle çalışıyor.

