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Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

27.06.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Gölebakan köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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