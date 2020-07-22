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Ardahan’da bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı

ARDAHAN HABERLERİ  | 22.07.2020 13:58 | Son Güncelleme

Ardahan merkeze bağlı Tepeler köyünde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.Köyde yaşayan beş kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, bu kişilerin aileleri ve temasta oldukları belirlenen hanelerde, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda uygulanan karantina kaldırıldı.Ardahan Valiliği tarafından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 6 Temmuzda korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında karantinaya alınan Tepeler köyü 16 günün ardından karantina uygulaması bu gün itibariyle kaldırıldığı açıklandı.

Ardahan’da bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı

Ardahan merkeze bağlı Tepeler köyünde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Köyde yaşayan beş kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, bu kişilerin aileleri ve temasta oldukları belirlenen hanelerde, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda uygulanan karantina kaldırıldı.
Ardahan Valiliği tarafından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 6 Temmuzda korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında karantinaya alınan Tepeler köyü 16 günün ardından karantina uygulaması bu gün itibariyle kaldırıldığı açıklandı.

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Bahadırbey Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesı Eczanesi
Gole
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