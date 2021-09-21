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Ardahan'da bir otomobilde 7 tarihi eser ele geçirildi

21.09.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da bir otomobilde 7 tarihi eser ele geçirildi

Ardahan'da, yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde 7 tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Göle ilçesinin Türbe mevkisinde yol kontrolü sırasında Kahramanmaraş'tan gelen bir otomobili durdurdu.

Aramada, araçta tarihi eser niteliğindeki figürlü çanak, madalyon ve hançer ile 2 mızrak ucu, 2 biblo ele geçirildi.

Otomobildeki eserlere el koyan jandarma, araçtaki 3 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

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