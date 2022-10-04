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Ardahan'da bitkin haldeki Guguk kuşu tedavi ediliyor

04.10.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da bitkin haldeki Guguk kuşu tedavi ediliyor

Ardahan'da bitkin haldeki Guguk kuşu tedavi ediliyor

Ardahan'da bitkin bulunan Guguk kuşu, tedavi altına alındı.

Kent merkezi Kaptanpaşa Mahallesi Alabalık Deresi mevkisinde, Guguk kuşu bulan vatandaşlar, hayvanın bitkin olduğunu görünce durumu Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, aldıkları guguk kuşunun tedavisini yapmak üzere Kafkas Üniversitesi Yapan Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine götürdü.

Kuş, gerekli kontroller ve tedavinin ardından doğaya salınacak.

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