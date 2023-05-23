Ardahan’da buğday ve arpa ekimi başladı

Yılda ortalama 4 bin bin dekar alanda hububat ekiminin gerçekleştirildiği ilde, buğday ve arpa tohumları toprakla buluşturulmaya başlandı.

Ardahanlı çiftçilerin arpa ve buğday ekim telaşı başladı. Ardahan merkeze bağlı Ak köyünde çiftçiler, traktörlerle topraklarını sürüyor. Ardından mibzere boşaltılan gübre ve kavılca buğdayı ve arpalar toprakla buluşturuluyor.

Kar ve yağmur suyuyla yeşerip olgunlaşan arpa ve buğdayın hasadı, temmuz ve ağustos aylarında yapılıyor.

Yahya Altun, dışarıdan tohum almadıklarını, bölgeye has arpa ve buğdayı toprakla buluşturduklarını söyleyerek, "Ardahan’da ekim sezonu başladı. Biz kendimize ait olan tarlalarımızı ekiyoruz. Öncelikle tohum serpiyoruz. Dışarıdan değil kendimize has arpa ve buğdayı toprakla buluşturuyoruz. Önce tohum serpiyoruz, sonrasında da sürmeye başlıyoruz" dedi.

