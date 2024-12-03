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Ardahan'da büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA AA
03.12.2024 09:28
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Ardahan'da büyükbaş hayan yüklü kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ardahan'da büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

L.Y'nin kullandığı 75 BA 909 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, Ardahan-Kars kara yolunun Taşlıdere ve Çamlıçatak köyleri arasındaki rampada Y.Ö. idaresindeki 27 Z 4330 plakalı tır ile çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü L.Y. ile kamyonetteki O.Y. ve M.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonetteki 9 büyükbaş hayvan ise kaza yerine gelen başka bir araca yüklendi.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ardahan Tır kamyonet çarpışma

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