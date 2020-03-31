YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan’da cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı

Ardahan’da cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı

ARDAHAN HABERLERİ  | 31.03.2020 11:57 | Son Güncelleme

Ardahan Belediyesi sosyal medya hesaplarından bir video yayımladı.

Ardahan’da cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı

Ardahan Belediyesi sosyal medya hesaplarından bir video yayımladı. Hizmetin ve mizahın bir arada görüldüğü videoda cadde ve sokaklar sabunlu su ve dezenfektan ile yıkandı.
Korona virüs salgını dolayısı ile belediyeler adeta temizlik seferberliği başlattı. İllerde cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkanıyor ardından dezenfekte ediliyor.
Belediyeler arası temizlik yarışına Ardahan Belediyesi de katıldı. Ciao Bella şarkısının fon müziğinin kullanıldığı video kısa zamanda sosyal medya takipçilerinden beğeni topladı.

Ardahan’da cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Babamın pencereden el salladığını gördüğümde...' Sekizinci gün! 'Babamın pencereden el salladığını gördüğümde...' Sekizinci gün!
PARTNER Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı! Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Uşak’ta hayırseverlerin yardımları aşevi bünyesinde toplanacak

Uşak’ta hayırseverlerin yardımları aşevi bünyesinde toplanacak

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Ardahan Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
04:20
Sabah
05:47
Öğle
12:18
İkindi
15:51
Akşam
18:40
Yatsı
20:01

Ardahan Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Merkez Eczanesi
Merkez
Yenı Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Demir’in İstiklal Marşının kabulü mesajı

Başkan Demir’in İstiklal Marşının kabulü mesajı

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Ardahan Şubesi açılışını yaptı

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Ardahan Şubesi açılışını yaptı

Hanak CHP Taşdemir Çoban’ı istiyor!

Hanak CHP Taşdemir Çoban’ı istiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.