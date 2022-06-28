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Ardahan'da camiden halı çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

28.06.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da camiden halı çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Ardahan'da camiden halı çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde camiden halı çaldığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Sazlısu köyündeki camiye gelen A.A. ile F.K, tarihi değeri olduğu belirtilen 15 halıyı çalıp kaçtı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) de köylülerin ihbarıyla bu kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Timin teknik ve fiziki takibe aldığı A.A. ve F.K, çaldıkları halılarla yakalandı.

Jandarmadaki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

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