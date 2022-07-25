YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da çiftçiler tırpan ile ot hasadına başladı

Ardahan'da çiftçiler tırpan ile ot hasadına başladı

25.07.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırpanla ot biçen çiftçilerin zorlu mesaisi dron ile görüntülendi

Ardahan'da çiftçiler tırpan ile ot hasadına başladı

Ardahan'da çiftçiler hayvanlarının kışlık yem ihtiyacı için tırpan ile ot biçmeye başladı.

Kentte yağışlı geçen sezon tarımsal üretim ve ot çeşitliliğinin geçen yıla göre artmasına neden oldu.

Yağış yüzünden arazilerdeki otların erken büyümesi sebebiyle il merkezine bağlı Samandöken ve Tazeköy arasındaki Karaçayır mevkiinde köylüler ot hasadı için mesai yapıyor.

Çiftçiler, hasatta biçerdöver gibi teknolojik imkanlardan yararlanırken, engebeli olduğu için modern araçların giremediği bazı noktalarda ise tırpanla ot biçiyor.

Çiftçilerden Nimet Yıldız, geçen yıl kuraklıktan dolayı ot veriminin az olduğuna işaret ederek, "Bu yıl ot çok verimli ve bereketli. Bizler de bu otları toplamaya çalışıyoruz. Amacımız geçen yıllarda yaşanan ot sıkıntısını bu yıl yaşamamak. Bu nedenle hayvanlarımız için yoğun bir mesaiye girdik. Hayvanlarımız için ne kadar ot toplarsak o kadar iyi olur." dedi.

Çiftçiler topladıkları otları balyalayıp kışın hayvanlarına vermek ya da satmak için köylerine taşıyıp depoluyor.

Tırpanla ot biçen çiftçilerin zorlu mesaisi dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TŞOF Başkanı Apaydın: "İnsanlarda trafikte kurallara uyma bilinci yerleşti"TŞOF Başkanı Apaydın: "İnsanlarda trafikte kurallara uyma bilinci yerleşti"
Muğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardıMuğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardı
Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldüMardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü
Anahtar Kelimeler:
Ardahan hasat tırpan

Ardahan Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:02
Sabah
04:51
Öğle
12:21
İkindi
16:17
Akşam
19:41
Yatsı
21:22
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdiler

Sıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdiler

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş!

13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.