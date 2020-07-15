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Ardahan'da çıkan yangında 2 ev, 1 ahır kullanılamaz hale geldi

ARDAHAN HABERLERİ  | 15.07.2020 00:13 | Son Güncelleme

Ardahan'da çıkan yangında 2 ev, 1 ahır kullanılamaz hale geldi

Ardahan'da bir köyde çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Bağdeşen köyünde Fadime Bilgin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler büyüyerek Bilgin'e ait ahıra ve akrabası Aslan Bilgin'in evine sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Alevlerin çevredeki evlere sirayet etmemesi için vatandaşların da yardım ettiği söndürme çalışmalarında ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Olayda 2 ev bir ahır kullanılamaz hale geldi.

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