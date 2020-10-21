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Ardahan’da Covid-19 denetimleri

ARDAHAN HABERLERİ  | 21.10.2020 14:31 | Son Güncelleme

Ardahan’da korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Küçük Sanayi Sitesi’nde işletme ile personele yönelik denetimler gerçekleştirildi.Kentte İçişleri Bakanlığının ek genelgesi doğrultusunda organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme ile personel servislerine yönelik Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirilen denetimler, Ardahan Küçük Sanayi Sitesi’nde yapıldı.

Ardahan’da korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Küçük Sanayi Sitesi’nde işletme ile personele yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Kentte İçişleri Bakanlığının ek genelgesi doğrultusunda organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme ile personel servislerine yönelik Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirilen denetimler, Ardahan Küçük Sanayi Sitesi’nde yapıldı. Vali Öner ve beraberindekiler buradaki esnafı salgına karşı bilgilendirdi. Öner, denetimlerin en kısa sürede normal hayata dönmek için yapıldığını belirterek, yeni genelge doğrultusunda ilde kontrollerin yapıldığını ifade etti. Denetimlerin hafta sonuna kadar süreceğini belirten Vali Öner, "Amacımız en kısa sürede normal hayatımıza dönmek. Çok ciddi emek veren personellerimiz var. Emek verenler ve onlara destek olanlara teşekkür ediyorum. Çünkü bu salgınla başka türlü baş edemeyiz. Bu ancak hep birlikte mücadelemizle mümkün olacak" dedi.
Vali Öner, en kısa sürede normal hayata dönmek için söz konusu çalışmaların yapıldığını belirterek, esnafı salgına karşı bilgilendirdi ve uyarılarda bulundu.

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