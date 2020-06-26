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Ardahan'da cuma namazı çiçeklerle kaplı okul bahçesinde kılındı

ARDAHAN HABERLERİ  | 26.06.2020 13:41 | Son Güncelleme

Vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralı dolayısıyla belirlenen açık alanlarda cuma namazını kıldı - Hasköy Cami İmam Hatibi Yüksel Şentürk: - "Yeşillik ve çiçekler içinde farklı bir duygu ile namazımızı eda ediyoruz. Burada tabii ki farklı bir manevi hava var. Tedbirlerimizi de ihmal etmiyoruz"

Ardahan'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak açık alanlarda ve çiçekler arasında cuma namazı kıldı.

Kentte camilerin normalleşme süreci ile cemaatle ibadete açılmasına rağmen sosyal mesafe kuralları dolayısıyla çok sayıda vatandaş müftülükçe belirlenen açık alanlarda cuma namazını eda etti.

Ardahan merkeze bağlı Yalnızçam Hasköy'de cemaat namazını okulun bahçesinde kıldı.

Cami imam hatibi Yüksel Şentürk, cuma hutbesini okulun bahçesindeki kaydırağın merdivenine çıkarak okudu.

Çiçeklerle kaplı bahçede kılınan namaz sırasında güzel görüntüler oluştu.

Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsten dolayı tedbirleri sürdürdüklerini söyledi.

Cuma namazlarını genellikle açık alanda kıldıklarını belirten Şentürk, "Biz bu kararı vatandaşlarımızla aldık. Bizim için en uygun yer okulun bahçesiydi, ona karar kıldık. Yeşillik ve çiçekler içinde farklı bir duygu ile namazımızı eda ediyoruz. Burada tabii ki farklı bir manevi hava var. Tedbirlerimizi de ihmal etmiyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mahmut Kazan, çiçekler içinde namaz kılmanın çok farklı duygu olduğunu belirtti. İbrahim Öztürk ise "Bu ortamı başka yerde bulmak mümkün değil. Okulun bahçesinde çiçekler içinde namaz kılmak herkese nasip olmaz." ifadelerini kullandı.

Namaz kılmaya gelenlere görevlilerce maske dağıtıldı.

Kentte birçok vatandaş da sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazını açık alanlarda kıldı.

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