YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan’da Damızlık Kaz Çiftliği Projesi

Ardahan’da Damızlık Kaz Çiftliği Projesi

ARDAHAN HABERLERİ  | 16.06.2020 09:51 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kaz Yetiştiriciliği Eylem Planı çerçevesinde İlimizde ve bölgemize ait Kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için hayata geçirilen Damızlık Kaz Yetiştirme Çiftliğinin Projesine başlandığını ifade etti.Valilik Toplantı salonunda basın mensupları ile bir araya gelen Vali Masatlı, konuşmasında; “İlimizin temel ekonomik değerlerinden biri olan Kazcılığın geliştirilmesi ve sektörel hale gelmesi noktasında Damızlık Kaz Çiftliği Projesini hayata geçiriyoruz.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kaz Yetiştiriciliği Eylem Planı çerçevesinde İlimizde ve bölgemize ait Kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için hayata geçirilen Damızlık Kaz Yetiştirme Çiftliğinin Projesine başlandığını ifade etti.
Valilik Toplantı salonunda basın mensupları ile bir araya gelen Vali Masatlı, konuşmasında; “İlimizin temel ekonomik değerlerinden biri olan Kazcılığın geliştirilmesi ve sektörel hale gelmesi noktasında Damızlık Kaz Çiftliği Projesini hayata geçiriyoruz. İlk önce Büyük ovada 55 dekar alanı belirleyip Tarım ve Orman Bakanlığından izin aldık ve akabinde Serhat Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle; bin 500 metrekare kapalı alan, 2 bin metrekare gezinti alan olmak üzere toplam 3 bin 500 metrekare alanda yapımı başlayacak olan Kaz Çiftliğinde vatandaşlarımız için yerli damızlık kaz civcivi üreteceğiz. 1.4 milyon TL’si Dönem Başkanı olduğum Serhat Kalkınma Ajansından desteklenecek olan Kaz Çiftliği Projemiz, yaklaşık 2.3 milyon TL ile yapılacak. Çiftliğimizde 9 bin kapasiteli kuluçka makinesi ile sezonda yaklaşık 6 bin kaz civcivi üretilecek. Bu kaz civcivlerinin yem ve su ihtiyacı mekanik yolla yapılacak. Çiftlikte 1 veteriner odası, 1 teknik müdür odası, 1 bakıcı odası, 1 yumurta tasnif odası, 1 yumurta seçim odası, 1 ekipman deposu, 1 aşılama ve cinsiyet ayırma odası, depo ve teshin merkezi yer alacak, yapılacak olan bu projenin ilimize kazandırılmasına vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a ve destek olan herkese teşekkür ediyorum ” dedi.
Vali Masatlı, ayrıca Ardahan Kazı Gen Merkezinin de kurulup müracaatının yapıldığını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat! Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat!
PARTNER Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım! Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Ömer Toraman’dan Kütahya’ya veda

Ömer Toraman’dan Kütahya’ya veda

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Ardahan Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
02:28
Sabah
04:29
Öğle
12:15
İkindi
16:15
Akşam
19:51
Yatsı
21:42

Ardahan Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Arzu Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Süper Kaymakam Ovalı, Ardahan'da

Süper Kaymakam Ovalı, Ardahan'da

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.