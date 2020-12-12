Ardahan'da devlet destekleri sayesinde büyük ve küçükbaş hayvan sayısı artıyor

Ardahan'da meraların korunması için Valiliğin uygulamaya aldığı tedbirlerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı hayvancılık destekleri sayesinde büyük ve küçükbaş hayvan sayısı yıllık bazda önemli ölçüde artış gösterdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde büyükbaş hayvan sayısının geçen yıla kıyasla yaklaşık 100 bin baş arttığını söyledi.

Bu artışın bölge ekonomisi için son derece önemli olduğunu dile getiren Şişman şöyle devam etti:

"İlde küçükbaş hayvan sayısı da ortalama 13 bin arttı. Bu sayının 25 bin bandına çıkarılmasını hedefliyoruz. Geçen yılki büyükbaş sayımız ortalama 350 bin bandındaydı. Bu yıl 450 bine kadar çıktı. Bazen inişli çıkışlı olsa da 450 bini bulmamız bölgemiz için son derece önemli. Bunun birçok sebebi var ancak en önemlisi, son yıllarda meraların korunması. Bunun yanı sıra Bakanlıkça verilen desteklerin katkısı önemli. İlde şu an TKDK tarafından yapılan 21 fenni ahır mevcut. Üreticimizin de artık bilinçli olması bunu tetikliyor. Önümüzdeki yıllarda da daha iyi olacağını inanıyoruz."

Şişman, hayvancılığın bölge ekonomisine sağladığı katkıya işaret ederek, yeni yatırımlarla bölgede hayvancılığın yaygınlaşacağını belirtti.

