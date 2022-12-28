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Ardahan'da dolandırıcıların bazı adresler adına açtığı sosyal medya hesaplarına soruşturma

28.12.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da bazı adresler adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, sahte hesaplar aracılığıyla dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunulduğu yönünde Ardahan Tüketici Hakem Heyetine şikayetlerin artması üzerine savcılık hareket geçti.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "nitelikli dolandırıcılık suçu" soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmada, sahte sitelerin dolandırıcılar tarafından Ardahan'daki bazı adresler adına açıldığı, buralarda, piyasa değerinden çok daha düşük fiyatlarla ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi.

Ekipler, dolandırıcıların başka illerden olduklarını belirledi.

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Ardahan soruşturma

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