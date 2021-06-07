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Ardahan'da engellilere 120 akülü araba ve tekerlekli sandalye desteği

07.06.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da engellilere 120 akülü araba ve tekerlekli sandalye desteği

Ardahan'da "Engelleri Kaldırıyoruz Projesi" kapsamında 80 akülü araba ile 40 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Hollanda'da da faalliyet gösteren Umut Köprüsü Yardımlaşma Dayanışma Vakfının yanı sıra Türk İslam Kültür Vakfı ve Ardahan Ülkü Ocakları İl Başkanlığı iş birliğinde, Ardahan ve ilçelerinde bulunan engelli vatandaşlar için "Engelleri Kaldırıyoruz" adlı proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında Hollanda'da yaşayan hayırseverlerin desteğiyle alınan 80 akülü araç ve 40 tekerlekli sandalye dağıtımı için valilik bahçesinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Avrupa'daki Ardahanlıların memleketlerine bağlı ve kültürlerini koruma gayretinde olduklarına dikkati çekti.

Yurt dışındaki hemşehrilerinin kalplerinin ülkeleri ve milletiyle attığını aktaran Öner, "Bugün somut olarak bunun örneğine tanık olduk. Yurt dışındaki vatandaşlarımız aynı zamanda ana vatanları için sorumluluk hisseden, heyecan duyan hemşerilerimizin dertleriyle dertlenen bir yapıdalar. Bugün akülü araba ve tekerlekli sandalye dağıtımı yapılan ihtiyaç sahipleri daha önce tarafımızca belirlendi." dedi.

Umut Köprüsü Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Başkanı Tahsin Çetinkaya da engellilere karşı farkındalık oluşturmak için başlattıkları proje ile akülü araç temin ettiklerini söyledi.

Ardahan Ülkü Ocakları İl Başkanı Serkan Yıldız da hayırseverlerce alınan akülü araç ve tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi kişilere teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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