Ardahan'da farklı illere hayvan sevkiyatları başladı

Yaklaşık 400 bin büyükbaş hayvan varlığı ile hayvancılığın yoğun yapıldığı kentte, hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla geçen ay kapatılan il merkezi ve ilçelerdeki hayvan işletmelerinde aşı çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Büyükbaş hayvanlar, gerekli kontrollerinin ardından tır ve kamyonlara yüklenerek batı illerine ve sevk edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine, aşı çalışmaları veteriner hekimlerince tüm ilçe merkezlerinde devam ettiğini söyledi.

Gelinen noktada sevkiyatların başladığını ifade eden Cineviz, "İl merkezinde 15 kişilik ekiple bu çalışmayı sürdürüyoruz. Ayrıca ilçelerimizdeki ekipler de aynı hassasiyetle çalışmalarına devam ediyor. Gelinen noktada karantinayı kaldırdık. Hayvan sağlığı şubesi olarak hastalıkların baş göstermemesi için çalışmalarımız sürecek." dedi.

