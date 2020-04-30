Ardahan'da fedakar sağlık çalışanları fidan dikerek moral buldu

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, fidan etkinliğinde buluşarak stres attı.

Ardahan Devlet Hastanesi'nin toprak alanında düzenlenen etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir'in yanı sıra Başhekim Onur Coruh, doktorlar, hemşireler ile diğer hastane personeli katıldı.

Maske takıp sosyal mesafe kuralına uyan sağlık çalışanları, fidanları toprakla buluşturarak keyifli zaman geçirdi.

İl Sağlık Müdürü Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikle sağlık çalışanlarına moral motivasyon sağladıklarını belirterek, "Özellikle bu fidanları bize veren Ardahan Orman İşletme yetkilileri ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinliği çalışanlarımız sosyal mesafe kurallarına uyarak yaptı. Aynı zamanda iyi de bir moral oldu. Salgınla fedakarca mücadele eden çalışanlarımızı böyle bir etkinlikle anmak istedik." dedi.

