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Ardahan’da flaş 65 yaş üstü kararı

ARDAHAN HABERLERİ  | 13.11.2020 12:55 | Son Güncelleme

Ardahan’da korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Ardahan’da flaş 65 yaş üstü kararı

Ardahan’da korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Tedbirler kapsamında ayrıca sokakta sigara içmenin yasaklanmasına da karar verildi.
65 yaş üstüyle ilgili Ardahan Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak ilimizde de uygulamaya geçirilmiştir. Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu kapsamda 13.11.2020 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde; artan vaka ve ölüm sayıları göz önünde bulundurulduğunda, yüksek risk grubu olarak değerlendirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek amacıyla, her gün sadece 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma serbestisi tanınmasına, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.

Ardahan’da flaş 65 yaş üstü kararı

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