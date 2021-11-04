YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Ardahan'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

04.11.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Ardahan'da 6 büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın teknik takip uyguladığı soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Çatalköprü köyünde Y.Ç'ye ait 6 büyükbaş hayvanın ahır duvarının yıkılarak çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olaya karışan şüphelileri tespit eden ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Ardahan Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerin ardından 2'si serbest bırakılırken, 5 sanıktan 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ardahan merkeze bağlı Çatalköprü köyünde 22 Ekim'de Y.Ç'ye ait 6 büyükbaş hayvan gece saatlerinde ahırın duvarı yıkılarak çalınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Ardahan Valisi Öner, Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulunduArdahan Valisi Öner, Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 5 Kasım Cuma

İmsak
05:11
Sabah
06:38
Öğle
11:58
İkindi
14:42
Akşam
17:08
Yatsı
18:29

Ardahan Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Yıldırım Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesi
Gole
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.