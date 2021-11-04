Ardahan'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Ardahan'da 6 büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın teknik takip uyguladığı soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Çatalköprü köyünde Y.Ç'ye ait 6 büyükbaş hayvanın ahır duvarının yıkılarak çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olaya karışan şüphelileri tespit eden ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Ardahan Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerin ardından 2'si serbest bırakılırken, 5 sanıktan 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ardahan merkeze bağlı Çatalköprü köyünde 22 Ekim'de Y.Ç'ye ait 6 büyükbaş hayvan gece saatlerinde ahırın duvarı yıkılarak çalınmıştı.



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