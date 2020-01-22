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  4. Ardahan’da İdlib için insani yardım kampanyası başlatıldı

Ardahan’da İdlib için insani yardım kampanyası başlatıldı

ARDAHAN HABERLERİ  | 22.01.2020 16:28 | Son Güncelleme

Ardahan’da Suriye’nin İdlib kentindeki mağdurlar için yardım kampanyası başlatıldı.Ardahan Valiliği ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde kentte başlatılan kampanya kapsamında başta gıda ve temizlik ürünleri olmak üzere giyeceklerden oluşan paketler toplanmaya başlandı.Yardımların toplandığı Türk Kızılay’ı Ardahan Binasına gelerek incelemede bulunan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı açıklamada, kampanyanın 15 gün boyunca devam edeceğini söyledi.İdlib’de bir vahşetin yaşandığını, bu nedenle söz konusu kampanyanın önemli olduğunu vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:"Bölgedeki kış şartları ve yoğun yağışlar yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir.

Ardahan’da Suriye’nin İdlib kentindeki mağdurlar için yardım kampanyası başlatıldı.
Ardahan Valiliği ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde kentte başlatılan kampanya kapsamında başta gıda ve temizlik ürünleri olmak üzere giyeceklerden oluşan paketler toplanmaya başlandı.
Yardımların toplandığı Türk Kızılay’ı Ardahan Binasına gelerek incelemede bulunan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı açıklamada, kampanyanın 15 gün boyunca devam edeceğini söyledi.
İdlib’de bir vahşetin yaşandığını, bu nedenle söz konusu kampanyanın önemli olduğunu vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:
"Bölgedeki kış şartları ve yoğun yağışlar yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Bölgedeki insanlar başta can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu nedenle bölgede yaşayan insanların acılarının hafifletilmesi ve acil insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız, Türk Kızılay’ı ve İHH İnsan hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı başta olmak üzere AFAD Koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları işbirliğinde "Bir aradayız, İdlib’in yanındayız" insani yardım kampanyası başlatılmıştır. Ve kampanya sonucunda İdlib’de mağdur olan din kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştıracağız. Bizler onları unutmamak adına bu kampanyayı Ardahan’da başlattık. Kampanyamız tüm yurtta devam ediyor. Kentimizde gerekli yardımı toplamak için kurum ve kuruluşlarımızla çalışıyoruz. Toplanan yardımları daha sonra dualarla bölgeye göndermiş olacağız. Onlara sıcak bir ortam yaşatabilirsek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

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