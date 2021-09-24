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Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

24.09.2021 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Ardahan'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Cemalettin Çamlıyurt yönetimindeki 75 AAC 892 plakalı otomobil ile Ardahan-Kars kara yolunun üniversite kavşağında Ersin Yılmaz idaresindeki 55 ACA 169 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Yılmaz ve Çamlıyurt ile her iki araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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