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Ardahan’da ilçe çöplükleri tarihe karışıyor

ARDAHAN HABERLERİ  | 24.06.2020 16:02 | Son Güncelleme

Ardahan Belediyeler Birliği Başkanı olan Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, 1 Temmuzdan itibaren il genelindeki çöplerin katı atık toplama merkezinde toplanacağını söyledi.Azizoğlu, Ardahan’daki belediye başkanlarıyla Valilikte toplantı salonunda ’Çöplerin katı atıkta toplanması’ konulu toplantıda yaptığı konuşmada, ilçelerin en büyük sorunlarından birinin vahşi çöp depolama yöntemi olduğunu belirterek, ’’Bu yöntem, her yerde olduğu gibi ilçelerimizde de halk sağlığı ve çevre sağlığı açısından çok ilkel bir yöntem.

Ardahan Belediyeler Birliği Başkanı olan Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, 1 Temmuzdan itibaren il genelindeki çöplerin katı atık toplama merkezinde toplanacağını söyledi.
Azizoğlu, Ardahan’daki belediye başkanlarıyla Valilikte toplantı salonunda ’Çöplerin katı atıkta toplanması’ konulu toplantıda yaptığı konuşmada, ilçelerin en büyük sorunlarından birinin vahşi çöp depolama yöntemi olduğunu belirterek, ’’Bu yöntem, her yerde olduğu gibi ilçelerimizde de halk sağlığı ve çevre sağlığı açısından çok ilkel bir yöntem. Görsel bakımdan da son derece çirkin. Biz de Belediyeler Birliği olarak tüm ilçelerimizdeki çöpleri kaldırıp ilkel depolamayı bitiriyoruz.’’ dedi.
Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ise yaptığı konuşmada, Çöplerin ilçe dışına çıkartılarak, ilçedeki çöplük alanlarının kaldırılması, çevre ve halk sağlığı açısından önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

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