YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da ishal ve kusma şikayetiyle 42 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Ardahan'da ishal ve kusma şikayetiyle 42 öğrenci hastaneye kaldırıldı

10.03.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Hüseyin Öner: - "Çocuklarımızın sağlık durumlarına ilişkin çok şükür şu anda ciddi bir durum yok. Doktorlarımız gerekeni yapıyor"

Ardahan'da yatılı eğitim gören 42 lise öğrencisi, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, il merkezindeki Yunus Emre Anadolu Lisesinde öğrenim gören 42 öğrencinin ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti üzerine ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Öğrencilerden 30'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktaran Öner, "9'unun tedavisi sürüyor, 3'ü ise müşahede altında. Çocuklarımızın sağlık durumlarına ilişkin çok şükür şu anda ciddi bir durum yok. Doktorlarımız gerekeni yapıyor. Sağlık durumları son derece iyi şükür." dedi.

Vali Öner, öğrencilerin yedikleri yemek ve içtikleri sudan numune alındığını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafkas arısının ayrıntılı gen haritası "ana vatanında" çıkarılıyorKafkas arısının ayrıntılı gen haritası "ana vatanında" çıkarılıyor
Beylikdüzü'nde bir kişi, eşi ve iki çocuğunu öldürüp intihar ettiBeylikdüzü'nde bir kişi, eşi ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti
Aydın'da uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandıAydın'da uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:23
Öğle
12:25
İkindi
15:39
Akşam
18:16
Yatsı
19:35
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sessizce ilerliyor, müdahale edilmezse kör kalabilirsiniz!

Sessizce ilerliyor, müdahale edilmezse kör kalabilirsiniz!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.