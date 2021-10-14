Ardahan'da jandarma 398 internet sitesine erişimi engelledi

Ardahan'da Jandarma ekipleri, son iki ay içinde internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 398 siteye erişimi engelledi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son iki ay içinde internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, bazı sitelerin ABD, Almanya, Rusya, Tayvan, Ermenistan, Hollanda ve İngiltere üzerinden illegal yayın yaptığı tespit edildi.

Ağustos ve eylül ayında söz konusu toplam 398 siteye erişim engellendi.

