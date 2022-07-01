Ardahan'da kamuya ait arazileri usulsüz satan 2 kişi gözaltına alındı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde kamuya ait arazileri usulsüz sattıkları iddia edilen biri muhtar 2 kişi gözaltına alındı.
Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede bir muhtarın beraberindekilerle devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazileri yetkileri olmadan para karşılığında Iğdır'dan gelen hayvan sahiplerine sattıkları yönündeki iddia üzerine soruşturma başlatıldı.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, muhtar B.Ç. ile Y.B. gözaltına alındı. Şüpheli F.Ç'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Konuyla ilgili 7 kişinin de ifadesine başvuruldu.
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