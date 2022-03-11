YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı

Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı

11.03.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Hüseyin Öner: - "Tipinin etkisini arttırdığı bilgisi bize geliyor. Dolayısıyla sürücülerin tedbirli olmalarını istiyoruz."

Ardahan'da kar ve yoğun tipi nedeniyle kapalı bulunan 19 köy yolu ulaşıma açıldı.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar ve tipinin yer yer etkili olduğunu, bu nedenle ulaşımda zaman zaman aksamaların yaşandığını söyledi.

Karayolları 183. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince il genelinde yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması yürütüldüğünü belirten Öner, bugün ulaşıma kapanan 19 köy yolunun da açıldığını aktardı.

Kentte kapalı köy yolunun an itibariyle bulunmadığını dile getiren Öner, "Ancak ilerleyen saatlerde tipinin etkisini arttırdığı bilgisi bize geliyor. Dolayısıyla sürücülerin tedbirli olmalarını istiyoruz. Kar ve tipi nedeniyle kimsenin yolda kalmaması için sürücülerimizin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan yolda kalan 13 araç ise karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Araçların içindeki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafkas arısının ayrıntılı gen haritası "ana vatanında" çıkarılıyorKafkas arısının ayrıntılı gen haritası "ana vatanında" çıkarılıyor
Çaykur Rizespor, kulüp başkanı Kıran'la ilgili çıkan haberi yalanladıÇaykur Rizespor, kulüp başkanı Kıran'la ilgili çıkan haberi yalanladı
Sinema yazarı Murat Özer, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandıSinema yazarı Murat Özer, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
04:57
Sabah
06:21
Öğle
12:24
İkindi
15:40
Akşam
18:18
Yatsı
19:37
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimse inanmadı! “Zannedilenin iki katı...”

Yaşına kimse inanmadı! “Zannedilenin iki katı...”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Erkekler cephede! Rus kadın askerler rekabete girdi

Erkekler cephede! Rus kadın askerler rekabete girdi

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.