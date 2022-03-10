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Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 56 köy yolu ulaşıma açıldı

10.03.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 56 köy yolu ulaşıma açıldı

Ardahan'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 56 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan köy yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla 56 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Yetkililer, akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde tipinin ulaşımı zaman zaman aksattığını, sürücülerin tedbirli olmaları istendi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ardahan

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Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

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