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Ardahan'da kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan 48 köy yolu açıldı

22.12.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan 48 köy yolu açıldı

Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar ve tipi dolayısıyla ulaşım sağlanamayan 48 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge genelinde kar ve tipinin yer yer etkili olduğunu, bu nedenle ulaşımın zaman zaman aksadığını söyledi.

Özel İdare ekiplerinin Posof'ta bugün yağan karla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktaran Öner, "Bugün özellikle Posof ilçemizde yoğun kar ve tipi yüzünden 48 köy ile bağlantı sağlanamıyordu. Ancak şu an itibarıyla ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu söz konusu ilçemizde kapalı köy yolu kalmadı. Yoğun emek veren ekiplerimize ve onlara destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Öner, tipi ve buzlanma nedeniyle tır trafiğine geçici olarak kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu Sahara Geçidi, Ardahan-Posof kara yolu Ilgar ile Çıldır-Aktaş kara yolunun Mozaret mevkilerinde ise ulaşımın normale döndüğünü belirterek, "Ancak bu yollarımızda kar, tipi ve buzlanma etkili olabiliyor. Bu nedenle sürücülerimizin kış lastiğinin yanı sıra zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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