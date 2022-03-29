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Ardahan'da kar nedeniyle yolu kapanan köylerdeki 3 hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı

29.03.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da kar nedeniyle yolu kapanan köylerdeki 3 hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köylerde rahatsızlanan 3 hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Hanak ilçesine bağlı Çat köyünde 60 yaşındaki Rıza Aktaş, Çimliçayır'da 85 yaşındaki Seyran Çimen ile Yukarıaydere köyünde 75 yaşındaki Şerafettin Tekin'in yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Ekipler, Hanak Kaymakamı Fatma Turhan Keser'in talimatıyla üç ayrı köyde rahatsızlanan hastalar için aynı anda harekete geçti.

Sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolu kapanan köylere ulaşmak için ilçe özel idaresine bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

Yaklaşık iki saatlik süren çalışma sonucu köylere ulaşan ekipler, ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaları önce Hanak Sağlık Ocağı'na ardından da Ardahan Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Hasta yakınları Kaymakam Keser ve ekiplere teşekkür etti.

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