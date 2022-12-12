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Ardahan'da kar ulaşımı aksatıyor

12.12.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Kent merkezi kar yağışının ardından beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde yer yer tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım aksıyor.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA muhabirine, kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Sürücülerin tedbirli olmalarını isteyen Öner, trafik ekiplerinin görevinin başında olduğunu söyledi.

Vali Öner, şunları kaydetti:

"Yüksek kesimlerde kar ve tipi, buzlanmaya neden oluyor. Bugün özellikle yüksek noktalardaki yolları kullanacak sürücülerimizin zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istiyoruz. İlimiz genelinde kar var, olumsuz bir durum yaşanmaması için çalışıyoruz."

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Ardahan kar

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