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Ardahan'da kar ve sis ulaşımı aksatıyor

03.05.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Ardahan'da kar ve sis ulaşımı aksatıyor

Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar ve yer yer tipiye dönüştü.

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde, kar ve tipinin yanı sıra sis yolda görüş mesafesini düşürdü, buzlanma oluştu.

Karla mücadele çalışmasının başlatıldığı yolda, sürücüler buzlanmaya karşı uyarıldı.

Sürücülerden Necdet Bilgin, akşam saatlerinde kar yağışının başladığını, yüksek kesimlerde kar ve sisin buzlanmaya neden olduğunu söyledi.

Kar, Göle ilçe merkezinde de etkili oldu.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ardahan kar tipi

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