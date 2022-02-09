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Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor

09.02.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor

Ardahan'ın bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

İl genelinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, yüksek kesimler başta olmak üzere şehrin bazı noktalarında tipiye dönüştü.

Tipi ve kar yağışının yoğunlaştığı bazı yollarda, görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karayolları ekipleri, Ardahan-Çıldır kara yolu ve kentin ana arterlerinde ulaşımın aksamaması için tuzlama ve kar temizleme çalışması yapıyor.

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