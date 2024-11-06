YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan’da kar ve tipide yolda mahsur kaldılar

Ardahan’da kar ve tipide yolda mahsur kaldılar

İHA İHA
06.11.2024 09:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında onlarca araç mahsur kaldı.

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken bazı vatandaşların imdadına İl Özel İdaresine bağlı ekipler yetişti.

Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Günlüce köyünde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçların imdadına köy halkı yetişti. Köylüler traktör yardımıyla kara saplanan araçları kurtardı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler de yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Derindere köyünde de kar nedeniyle yolda ilerleyemeyen sürücüler araçlarına zincir takarak ilerleyebildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 6 Kasım Çarşamba

İmsak
05:12
Sabah
06:39
Öğle
11:58
İkindi
14:41
Akşam
17:06
Yatsı
18:28
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.