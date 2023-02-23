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Ardahan'da kardan kapanan 53 köy yolunun 51'i açıldı

23.02.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 53 köy yolunun 51'inde karla mücadele çalışmalarının ardından ulaşım sağlandı.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, bölge genelinde etkili olan kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Öner, Karayolları 183. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekiplerince il genelinde yoğun şekilde karla mücadele çalışması yürütüldüğünü aktardı.

Bu sabah kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 53 köy yolunun 51'inde ulaşımın sağlandığını belirten Öner, "Bölgede halen kar ve tipi etkisini gösteriyor. Vatandaşlarımızdan tedbirli olmalarını istiyoruz. Özellikle yüksek noktalardaki yollarda sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Öner, ulaşıma kapalı 2 köy yolunun da açılması için ekiplerin çalışma yürüttüğünü ifade etti.

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Ardahan açıldı

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