Ardahan'da kayalıkta mahsur kalan tosunu jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı

Ardahan'ın Göle ilçesinde kayalıkta mahsur kalan tosun, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Filizli köyünde yaşayan Murat Akyıldırım'a ait tosun, yaylada çıktığı kayalıkta mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla tosunu bulunduğu yerden indiremeyen Akyıldırım, kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, halat yardımıyla tosunu kurtararak sahibine teslim etti.



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