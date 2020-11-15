YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da kaybolan 7 büyükbaş hayvanı jandarma buldu

Ardahan'da kaybolan 7 büyükbaş hayvanı jandarma buldu

ARDAHAN HABERLERİ  | 15.11.2020 13:19 | Son Güncelleme

Ardahan'da kaybolan 7 büyükbaş hayvanı jandarma buldu

Ardahan'da kaybolan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Posof ilçesine bağlı Baykent köyünde yaşayan Reis Öztürk, merada otlayan 7 büyükbaş hayvanını bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, hayvanların ilçeye bağlı Kaleönü köyü sınırındaki dere yatağında başı boş halde otladıklarını tespit etti.

Bulunan hayvanları Öztürk'e teslim eden jandarma ekipleri, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.

Öztürk de jandarma ekiplerine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
PARTNERMert Fırat baba olduMert Fırat baba oldu

Ardahan Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazar

İmsak
05:22
Sabah
06:50
Öğle
11:59
İkindi
14:34
Akşam
16:58
Yatsı
18:21

Ardahan Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Pazar

Yenı Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.